Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего предстоящего ближневосточного турне намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана, а также урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом и. о. заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Яэл Лемперт сообщила журналистам в четверг на специальном брифинге, передает ТАСС.

Поездка Блинкена будет проходить с 26 по 30 марта. Она начнется в Израиле, где шеф американской дипломатии встретится с руководством еврейского государства. Затем он отправится в Рамаллу, где проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и представителями гражданского общества. После этого госсекретарь посетит Марокко и Алжир.

«Я ожидаю, что тема Ирана будет обсуждаться на всех наших остановках [во время поездки]. Это, как вы знаете, является вопросом, представляющим большой интерес для всех наших партнеров в регионе», — отметила она, добавив, что ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе «будет стоять на первом месте в повестке переговоров».