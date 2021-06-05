Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи Афганистану в размере 266 млн долларов, передает «Интефакс».

По его словам, общий объем американской гуманитарной помощи Афганистану с 2002 года составит около 3,9 млрд долларов.

Блинкен заявил, что в поддержке нуждаются около 18 млн жителей Афганистана. Помощь США позволит обеспечить некоторых из них жильем, медицинской помощью, водой и продуктами, а также создать санитарные и противоэпидемиологические условия. Кроме того, средства пойдут на помощь женщинам и девочкам, особенно подверженным рискам насилия, подчеркнул американский госсекретарь.

Он также призвал другие страны присоединиться к гуманитарным поставкам в Афганистан и поблагодарил государства, принявшие у себя беженцев.

Блинкен обратился к афганским лидерам и руководителям движения «Талибан» (запрещено в России) с просьбой ускорить мирный процесс политического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что США вывели треть своих сил из Афганистана. Белый дом подтвердил начало вывода американских войск из этой страны в апреле. Полностью вывод сил должен завершиться к 20-й годовщине со дня серии террористических атак в США, то есть к 11 сентября, но возможно, что это случиться раньше(aif.ru)