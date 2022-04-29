Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, если таковая будет подготовлена Хельсинки и Стокгольмом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, ждем выработки решения на этот счет от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что развития событий в данной сфере можно ждать в конце июня, когда состоится очередная встреча Североатлантического альянса на высшем уровне.

«Как вам хорошо известно, близится саммит НАТО. Так что я бы ожидал, что мы услышим больше на эту тему ко времени саммита», — добавил Блинкен.

Совещание Североатлантического альянса должно состояться в Испании 29–30 июня.