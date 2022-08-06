Соединенные Штаты и Китай должны вести себя ответственно в ситуации вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью камбоджийскому отделению радиостанции «Голос Америки».

Во время обсуждения ситуации вокруг Тайваня дипломат подчеркнул, что США не намерены «заниматься провокационными действиями».

«Мы думаем, что необходимо «успокоить море». Тайваньский пролив имеет большое значение почти для каждой страны региона. Через него проходит так много торговли. Если бы все это было нарушено, влияние на мировую экономику и на желание всех восстановиться после пандемии COVID-19 оказалось бы ужасно. Поэтому я считаю, что все страны — Соединенные Штаты, а также Китай — обязаны действовать ответственно и не использовать визит представителя нашего Конгресса в качестве предлога для реализации потенциально опасных и дестабилизирующих действий», — сказал Блинкен, согласно распространенной Госдепартаментом в субботу расшифровке интервью.