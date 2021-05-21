Блинкен позвонил президенту Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом принятие мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня между Израилем и палестинскими радикальными группировками. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, передает ТАСС.

Госсекретарь и президент приветствовали режим прекращения огня и обсудили меры по обеспечению его соблюдения. Госсекретарь подчеркнул приверженность США сотрудничеству с палестинскими властями и ООН для оказания скорейшей гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки Газы, а также усилий по ее восстановлению», — отметил дипломат.

Блинкен и Аббас «выразили признательность Египту за его посреднические усилия и обязались поддерживать открытые линии связи на всех уровнях», говорится в сообщении. «Президент приветствовал запланированную поездку в регион госсекретаря Блинкена, где он встретится с палестинскими, израильскими и [другими] региональными коллегами с целью обсудить усилия по оказанию помощи и совместную работу по построению лучшего будущего для палестинцев и израильтян», — заключил Прайс.