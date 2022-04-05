5 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает АПА.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен заявил, что США придают большое значение встрече на уровне лидеров между Арменией и Азербайджаном при поддержке Европейского Союза 6 апреля в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев отметил выдвинутые Азербайджаном предложения и позицию по обеспечению мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, началу переговоров по мирному договору, строительству транспортных связей и коммуникаций.

Касаясь гуманитарных вопросов, глава государства отметил важность выяснения Арменией судьбы 3890 азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести в первую армяно-азербайджанскую войну, и предоставления информации о местах массовых захоронений.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе 6 апреля. Встреча пройдет при участии главы Евросовета Шарля Мишеля.