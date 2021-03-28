Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей

«Ежедневно по всему миру мы имеем дела с лидерами других стран, которые совершают действия, представляющиеся нам предосудительными и отвратительными, но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела», — заявил Блинкен, когда ему задали вопрос, является ли саудовский наследный принц убийцей.