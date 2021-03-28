Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей

Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал во время интервью на телеканале CNN прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
«Ежедневно по всему миру мы имеем дела с лидерами других стран, которые совершают действия, представляющиеся нам предосудительными и отвратительными, но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела», — заявил Блинкен, когда ему задали вопрос, является ли саудовский наследный принц убийцей.
«Наследный принц (Мухаммед бен Сальман — ред.), вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. Мы сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, которая, вероятно, является худшим гуманитарным кризисом в мире. Это потребует значимого участия Саудовской Аравии», — подчеркнул госсекретарь США.