Блинкен назвал Россию угрозой для Европы

США и Дания обеспокоены угрозой, которую Россия, по их мнению, представляет для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом пресс-конференции.
«Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода «Северный поток 2», — заявил Блинкен.