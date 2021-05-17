Блинкен назвал Россию угрозой для Европы

 США и Дания обеспокоены угрозой, которую Россия, по их мнению, представляет для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом пресс-конференции.
«Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода «Северный поток 2», — заявил Блинкен.
| 2021-05-17T16:42:13+04:00 17 мая 2021, 17:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss