Блинкен назвал Россию угрозой для Европы

США и Дания обеспокоены угрозой, которую Россия, по их мнению, представляет для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом пресс-конференции.