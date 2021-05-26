Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал прошедшие переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом продуктивными.

Об этом, как передает ТАСС, он заявил во вторник на пресс-конференции в ходе визита на Ближний Восток.

«У нас был очень продуктивный день в Иерусалиме и Рамалле, — сказал он. — В ходе этих встреч я услышал общее понимание от всех сторон, что должны быть предприняты определенные шаги по реагированию на текущую ситуацию, чтобы погасить этот последний конфликт».

До 27 мая у него запланированы также переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.