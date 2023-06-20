Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 20 июня, в Лондоне обсудили шаги по укреплению контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу украинского министра в Twitter.

«В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за их поддержку», — говорится в заявлении.

По его словам, они обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины.

Также дипломаты обсудили подготовку результатов Вильнюсского саммита относительно перспектив членства Украины в НАТО и усиление глобальной поддержки «Формулы мира».