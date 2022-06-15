Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в котором, в частности, обсудили способы ускорить поставку тяжелых вооружений Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжелых вооружений Украине и укрепить украинскую экономику, а также усилия, направленные на обеспечение того, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция поступала на международные рынки», — сообщил Прайс.

Вечером 15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на на сумму $1 млрд.

Пакет американской военной помощи включает «дополнительные артиллерийские вооружения и системы береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современные ракетные комплексы, которые необходимы украинцам для поддержки оборонительных операций в Донбассе».