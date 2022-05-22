Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об американо-российских отношениях.

Это произошло во время выступления Блинкена в университете Джорджтауна.

Глава Госдепа отметил, что хотел взять с собой гитару и спеть песню про Путина, но его вовремя остановили.

«Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы спеть песню Тейлор Свифт «Мы больше никогда не будем вместе» для Путина. Сказали, что это будет «недипломатично», — рассказал Блинкен.

Накануне российские власти внесли президента США и его сына Хантера в список людей, которым пожизненно запрещен въезд в страну.

В санкционном перечне также оказались по меньшей мере 5 умерших граждан США, в том числе большой друг Украины Джон Маккейн.

Байден отказался втречаться с Путиным после неспровоцированного нападения РФ на Украину. (unian.net)