Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом рассматривает китайскую соцсеть TikTok как угрозу национальной безопасности страны, передает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса, Блинкен подчеркнул, что с ней нужно «покончить так или иначе».

«С [ней] необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это», — подчеркнул он.

Ранее Конгресс США одобрил проект закона о запрете TikTok.