Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана до конца этого года.

Как сообщает #, соглашение было достигнуто 2 сентября на встрече президента Ильхама Алиева в итальянском городе Черноббио с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических связей, в том числе о проекте в области возобновляемых источников энергии, реализуемом саудовской компанией ACWA Power в нашей стране, а также о сотрудничестве в области энергетики, в частности в нефтегазовой сфере.