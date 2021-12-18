Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить мэра Еревана Айка Марутяна.Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на близкие к правительству РА источники, досрочные выборы в совет старейшин Еревана будут назначены уже в следующем году. Указывается, что 15 декабря фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс вынесения вотума недоверия мэру Еревана Айку Марутяну и выдвинула на пост градоначальника кандидатуру вице-мэра Грачья Саркисяна

Позже стало известно, что фракция «Мой шаг» таки ввела в оборот проект выражения вотума недоверия мэру Еревана Айку Марутяну. Об этом написала на своей странице в Facebook независимый член Совета старейшин Изабелла Абгарян. «В третий рабочий день состоится внеочередное заседание, на котором путем закрытого голосования мы либо станем партийным государством, либо победит здравый смысл и мораль», — отметила она.

Глава фракции «Мой шаг» Армен Галджян заявил армянским СМИ, что под проектом подписалось 44 члена Совета старейшин, причем 39 — из фракции власти. В то же время мэрия Еревана сообщила, что 22 декабря в 10։00 будет созвано внеочередное заседание Совета старейшин, в повестку дня которого включен один вопрос – проект решения о вотума недоверия мэру.

Тут уместно напомнить, что 13 декабря по всей столице Армении состоялась забастовка водителей автобусов, которые требовали встречи с мэром Еревана Айком Марутяном. В мэрии Еревана происходящее назвали саботажем. Кто за ним стоял? Это теперь уже риторический вопрос. В этой связи напомню также, что совсем недавно принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Представитель возглавляемого Кочаряном блока «Айастан» Арам Вардеванян заявил журналистам, что встречи между Марутяном и Кочаряном не было. «Мэр Еревана Айк Марутян никогда не контактировал с экс-президентом Робертом Кочаряном, никогда не встречался с ним», — об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь столичного градоначальника Акоп Карапетян, комментируя циркулирующие в прессе сообщения.

Все это, как видим, было всего лишь работой по подготовке общественного мнения к новости о вотуме недоверия Марутяну со стороны его бывших соратников. Но удастся ли Пашиняну получить нужный результат на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, сумеет ли он избавится от Айка Марутяна? Совсем не факт. Вот и член Совета старейшин Еревана от правящего блока «Мой шаг» Григор Ерицян, выразивший поддержку мэру столицы Айку Марутяну, сложил мандат.

«Выражаю принципиальное несогласие с инициативой фракции блока «Мой шаг» Совета старейшин выразить недоверие действующему мэру Еревана Айку Марутяну. Несмотря на внутренние разногласия, я остался верен ценностям революции 2018 года. Благодарю Марутяна за заботу о столице»,- написал он на своей странице в Facebook.

То есть, даже в правящем блоке нет единства мнений по вопросу целесообразности смещения действующего мэра Еревана, который проделал долгий путь от актера до столичного градоначальника. Начиная с мая 2018 года он активно участвовал в движении «Сделай шаг». В 2018 году был выдвинут кандидатом в мэры Еревана от блока партий «Мой шаг». Да, того самого, который «внезапно прозрел» и теперь выражает недоверие тому, кого сам же и лоббировал на пост мэра Еревана. Так или иначе, но Марутян был избран на должность мэра 23 сентября 2018 года с огромным отрывом от остальных кандидатов, получив 81,6 % голосов избирателей.

То было время, когда граждане Армении вообще и жители ее столицы в частности очень сильно и наивно верили в чудеса, которые им обещали новые власти. Все это очень быстро улетучилось. Так, проведенный весной 2019 года опрос показал, что деятельность Марутяна на посту мэра Еревана оценивается в 3,3 балла по пятибалльной шкале. Респонденты в основном указывали на отсутствие подвижек в разрешении различных проблем столицы РА.