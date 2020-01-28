Биньямин Нетаньяху отозвал запрос о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал запрос о парламентской неприкосновенности, сообщает Агентство Анадолу.

«Я не позволю политическому скандалу помешать историческому процессу, в котором участвую», — написал Нетаньяху на своей странице в Facebook.

При этом премьер сослался на так называемый мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта, подготовленный президентом США Дональдом Трампом.

После отзыва запроса о парламентской неприкосновенности генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит сможет в любое время подать в суд на премьер-министра.

21 ноября 2019 года Мандельблит предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции по трем статьям.

В соответствии с законодательством, Мандельблит обратился к парламенту 2 декабря 2019 года с просьбой разрешить расследование в отношении Нетаньяху.

1 января 2020 года Нетаньяху обратился в Кнессет (парламент Израиля) с просьбой предоставить ему парламентскую неприкосновенность.