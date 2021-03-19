Бинагадинский район лидириует по числу больных коронавирусом

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Процент инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15.0%, в Хатаинском районе — 13.2%, в Ясамальском районе — 12.2%, в Сабунчинском районе — 10.8%, в Наримановском районе — 8.3%, в Сураханском районе — 8.2%, в Насиминском районе — 7.9%, в Низаминском районе — 6.9%, в Хазарском районе — 6.9%, в Гарадагском районе — 5.1%, в Сабаильском районе — 5.1%, в Пираллахинском районе — 0.5%.