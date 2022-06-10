Основатель Microsoft Билл Гейтс появился на гала-вечере журнала Time в компании 19-летней дочери Фиби. Об этом сообщает Daily Mail.

В минувшую среду, 8 июня, в Нью-Йорке прошел гала-вечер Time 100. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе 66-летний Билл Гейтс. Основатель Microsoft пришел на светское мероприятие не один, а вместе с младшей дочерью Фиби. Для выхода в свет 19-летняя наследница миллиардера выбрала мерцающее розовое платье на тонких бретелях из совместной коллекции Fendi x Versace Fendance.

Помимо 19-летней Фиби, у Билла Гейтса есть 26-летняя дочь Дженнифер и 23-летний сын Рори. С матерью своих детей, предпринимателем и филантропом Мелиндой Френч, он развелся в августе 2021 года. Супруги прожили в браке около 27 лет. («Газета.Ru»)