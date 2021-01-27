Билл Гейтс назвал распространение вакцин фактором проведения ОИ в Токио

Процесс распространения вакцин от нового коронавируса является фактором проведения этим летом Олимпийских игр в Токио. Такое мнение в интервью агентству Kyodo высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Гейтс также заявил о важности наблюдения за прогрессом массовой дистрибуции дешевых вакцин в течение ближайших двух или трех месяцев. В случае успешного осуществления этого процесса проведение соревнований станет возможным, подчеркнул основатель Microsoft.

Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.(ТАСС)