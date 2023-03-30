Король Великобритании Чарльз III во время выступления перед парламентом Германии высоко оценил сотрудничество двух стран в оказании помощи Украине.

Выступая с исторической речью, он заявил, что бич войны снова вернулся в Европу. «Агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким людям. Безопасность Европы находится под такой же угрозой, как и наши демократические ценности», — цитирует его The Washington Post.

Король отметил, что Германия и Великобритания играют важную ведущую роль как крупнейшие европейские доноры для Украины. «Давайте черпать мужество из нашего единства в защите Украины, защите свободы и демократии», — призвал он.

Чередуя немецкий и английский, Чарльз сказал, что он горд быть в Берлине, чтобы «возобновить особые узы дружбы между нашими двумя странами».

Тот факт, что Чарльз посетил страну перед коронацией, стал сильным европейским жестом для Германии, сказал президент Франк-Вальтер Штайнмайер. (УНИАН)