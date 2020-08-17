Безработные остались без статистики

Еще с апреля этого года количество официально зарегистрированных безработных в службах занятости исключено из статистических бюллетеней. В стране уже несколько месяцев нет статистики безработных граждан.

В этой связи Азербайджан исключен из сопоставимых данных международных отчетов по упомянутому показателю, сообщил # ученый-экономист Губад Ибадоглу. Еще в апреле минувшего года замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сообщал о ведущихся переговорах с Госкомстатом, суть которых заключалась в создании новых официальных статистических данных по безработице. Чиновник обещал, что после подсчетов общественности будут представлены новые цифры, но несмотря на истекшие с тех пор четыре месяца, статистика по безработице отсутствует.

При этом исправно поступает информация о количестве новых рабочих мест. По данным Госкомстата, в первой половине этого года в Азербайджане было задействовано 84,8 тыс. дополнительных вакансий. «Полагаю, что в эту статистику были включены также рабочие места, открывшиеся на два месяца, поскольку немногим ранее ведомство сообщало про созданные в стране 52 тыс. двухмесячных вакансий. В этой связи было бы интересно ознакомиться со статистикой потерявших работу по истечении этих двух месяцев, а также количеством граждан, оставшихся без работы из-за пандемии», — сказал экономист.

В этом контексте особенно занимательна история исчезновения статистики безработных. Ведь если вспомнить, многие годы процент безработных в Азербайджане держался на сакральных 5%. Кстати, именно с этим показателем коррелировало первоначально утвержденное число получателей единовременного пособия по безработице в количестве 200 тыс. человек (из них 50 тыс.человек подлежали трудоустройству). Согласно подсчетам экономиста Неймата Алиева, статистику безработных для распределения 190 манат помощи вывели по формуле — 5 млн Х 5% = 250 тыс. нуждающихся, где 5 млн – число экономически активного населения, 5% — показатель безработицы по стране. И это при том, что позже решением главы государства число безработных, получающих единовременную выплату в апреле – мае было доведено до 600 тыс. человек.

Дальше – еще интереснее. Несмотря на решение главы государства о финансовой поддержке 600 тыс. безработных граждан, Государственный комитет по статистике выступил с отчетом о 298 тыс. безработных на 1 мая текущего года. Как и на каком основании статистическое ведомство двукратно сократило показатели по безработице в самый разгар карантина, до сих пор неизвестно. Впрочем, как и то, откуда взялись 250 тыс., а после 600 тыс. безработных граждан. Почему именно столько, а не больше или не меньше потерявших работу набирали под упомянутый лимит.

Такой поворот вызвал немало споров среди экспертов и практиков. Ведь получалось, что решением главы государства в стране выплачиваются пособия по безработице 600 тыс. человек, а официальная статистика вдруг сокращает их число двукратно. Как и на каком основании? Куда, в таком случае, делись более 300 тыс. безработных, зарегистрированных Министерством труда?

Граничащая с абсурдом странность не оставила равнодушными народных избранников. «Необходимо уточнить статистику безработных в Азербайджане. Сначала единовременную выплату по безработице в размере 190 манатов получили 200 000 граждан, потом их число было доведено до 600 000. Но это не окончательная цифра. Поэтому я предлагаю подготовить новую статистику», — сказал депутат Али Масимли на пленарном заседании парламента 31 мая. А позже замминистра труда и соцзащиты Алиев сообщил о работе над новой статистикой. В итоге вот уже четыре месяца данные о безработных в стране просто отсутствуют.