Беженцы из Ливана или члены АСАЛА – кого расселяют в Карабахе власти Армении

Под видом ополченцев и беженцев могут быть террористы из АСАЛА, таким мнением поделился с # историк, политолог Ризван Гусейнов, комментируя расселение на оккупированных территориях армянских семей из Ливана.

«Буквально за несколько дней до всех этих новостей, в армянской прессе были сообщения о том, что будут созданы народные ополчения, которые будут защищать страну в случае агрессии извне. Законопроект о создании ополчения планируется представить на утверждение правительству, после чего он будет направлен в парламент. А уже через несколько дней, появилась информация о том, что из Ливана армяне будут переселяться в Нагорный Карабах.

Пашинян ничего нового не изобретает. В конце 80-х и в начале 90-х годов, на заре карабахского конфликта для того, чтобы перебросить диверсантов из Ливана и Сирии, был использован примерно такой же метод», — отметил эксперт.

По его словам, тогда эти отряды были переправлены в Армению, и их возглавил всемирно известный террорист Монте Мелконян.

«Они прошли адаптацию в Армении, после чего эти диверсионные отряды появились в Карабахе. Именно с ними и связаны самые трагические эпизоды карабахской войны, потому что они учинили расправу, настоящий террор в отношении мирного азербайджанского населения. Эти головорезы, были уничтожены со стороны азербайджанских разведчиков, в том числе и Монте Мелконян», — сказал он.

Сейчас на фоне вероятности новой эскалации карабахского конфликта армянская сторона применяет ту же технологию, подчеркивает аналитик.

«Армянская сторона пытается обмануть мировое сообщество. Эти диверсанты, террористы из Ближнего Востока попадут на территорию Армении и вступят в ряды, якобы, формируемых отрядов самообороны, ополченцев. Таким образом, среди простого народа будет формироваться ядро террористической организации. Затем эти так называемые ополченцы будут отправлены в Карабах, где примут участие в боевых и в диверсионных операциях. Вот и вся нехитрая схема, с одной стороны, они создают отряды ополченцев, а с другой, под видом ливанских беженцев будут прятать террористов АСАЛА», — подчеркивает эксперт.

Говоря о том, как азербайджанская сторона может противодействовать этому, аналитик подчеркнул, что данный вопрос нужно поднять на международном уровне, но у азербайджанской стороны должны быть прямые доказательства.

«Соответствующие структуры Азербайджана должны отслеживать трафик передвижения этих «беженцев». Нужно обеспечить контроль над тем, кто и каким образом попадает на территорию Армении, а это очень сложно, потому что они могут попасть туда и через ирано-армянскую границу, и через неподконтрольные Азербайджану части границы с Ираном. Речь идет об оккупированных территориях», — сказал он.

Гусейнов конкретизировал вероятный маршрут до Карабаха так называемых беженцев: они могут перемешаться по таким странам, как Сирия, Ирак, Иран, Армения и дальше уже попасть на оккупированные территории.

«Азербайджан должен предупредить мировое сообщество об использовании армянами подобных схем. Затем, уже с помощью военных технологий, которые позволяют следить за определенными группами людей, собрать доказательства, и доказать всем о наличии в Карабахе различных диверсантов, в том числе и членов АСАЛА», — резюмировал он.