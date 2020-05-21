Без визы и пересадок: Черногория готова принять азербайджанских туристов

Приближается сезон отпусков и летних каникул: лучшее время для планирования семейного отдыха и путешествий с друзьями. Несмотря на то, что пандемия Covid-19 внесла существенные коррективы и в эти планы, туристы не намерены отказывать себе в удовольствие отдохнуть за пределами своей страны.

Воздушное пространство Азербайджана все еще закрыто для пассажирских лайнеров. В отличие от соседей — Турции и Грузии — наша страна пока не заявила о сроках открытия границ. Однако ожидается, что это произойдет в самое ближайшее время.

Куда же отправятся азербайджанцы после открытия границ, и какие направления будут в приоритете предстоящим летом?

В интервью # на эти вопросы отвечает эксперт по туризму, глава агенства Travel Point Гюльнара Караева:

— Туристы всего мира в ожидании открытия границ. На что стоит рассчитывать азербайджанцам?

— Туристический сектор Азербайджана готовится к тому, что рейсы возобновятся уже в ближайшее время. Мы возвращаемся в свои офисы и с нетерпением ждем наших туристов, которые запланировали поездки в ходе раннего бронирования. Не сомневаюсь, что максимальное количество наших туристов смогут осуществить запланированный отдых.

— Многие туристы опасаются, что по возвращении в страну им придется отправиться на принужденный карантин. По вашему мнению, это возможно?

— Эти меры будут регулироваться в зависимости от решения правительства. Однако, на мой взгляд, это маловероятно. Посудите сами: речь идет о большом количестве людей, которых нужно будет где-то размещать. Не исключаю, что пребывающих пассажиров могут просто привлечь к повышенной социальной ответственности и попросить, к примеру, провести 14 дней в режиме самоизоляции.

— Грузия и Турция уже готовы принять наши туристов. Что насчет Европы?

— К сожалению, Европа вряд ли будет доступна для азербайджанских туристов этим летом в полной мере. Несмотря на то, что страны Евросоюза открыты для внутреннего туризма, мы не можем сейчас говорить о том, насколько эти направления будут доступны и для наших туристов. Ведь здесь все будет зависеть не только от авиаперелетов и готовности Европы принять туристов издалека, но и от визовых центров и посольств, которые на данный момент все еще не возобновили свою деятельность по выдаче виз. Поэтому, скорее всего, самыми популярными для нас будут направления в Турцию и Грузию. К сожалению, не стоит в этом году рассчитывать и на санаторные курортные базы, пользующиеся особой популярностью у азербайджанских поклонников лечебного отдыха. Это, прежде всего, Чехия и Словения.

— Какую альтернативу вы можете предложить в этой связи?

— Альтернативным вариантом для азербайджанцев могут стать Кавказские Минеральные Воды: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, а также курорты Украины. Очень сильная лечебная база и широкий спектр курортных услуг в Беларуси. Но и здесь все будет зависеть от того, откроют ли границы между нашими странами. Ну, и, конечно же, не забываем про наш знаменитый Нафталан.

— На что еще могут рассчитывать азербайджанские туристы?

— PASHA Travel проводит для представителей туристического сектора потрясающие вебинары, в ходе которых обсуждалось возобновление популярного чартерного маршрута из Баку в Черногорию.

Это замечательный вариант для любителей недорогого и качественного отдыха на Адриатике, с посещением средневековых достопримечательностей, развлечениями на любой вкус, песчаными пляжами и впечатляющей архитектурой.

Черногория готова принять азербайджанских туристов уже с июля. Для граждан Азербайджана не требуется виза. Будем надеться, что эти рейсы состоятся.