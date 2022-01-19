Ночь с 19 на 20 января 1990 года вписана красно-черными буквами в историю национально-освободительного движения Азербайджана. Этот день стал символом пробуждения национального самосознания азербайджанцев и сплочения всей нации против верховной большевистской власти, применившей силу своего оружия против мирного Баку.

Прошло 32 года с той трагической ночи, но в памяти каждого гражданина Азербайджана, вне зависимости от национальности и вероисповедания, эта страшная ночь остается животрепещущей раной. И не только потому, что среди расстрелянных и распятых танками 147 мирных жителей Баку, Нефтчалы и Лянкярана были даже дети, но и потому, что виновники этого кровавого преступления так и не были наказаны, отдавшие приказ руководители КПСС и СССР, в том числе сам генеральный секретарь партии Михаил Горбачев, не были призваны к ответственности и не покаялись. Руки руководителей советского государства по локти обагрены кровью 147 убитых и 744 раненных.

В эту ночь была вписана еще одна трагическая страница в летопись героизма азербайджанского народа, который безоружным противостоял сильнейшей на тот период военной державе мира. Именно сила духа и воля к завоеванию независимости азербайджанского народа стали катализатором центробежных сил в бывшем Союзе и дальнейшего его распада. Большевикам не удалось даже силой военной машины сломить азербайджанский народ и его волю к свободе. Эти трагические дни, наоборот, укрепили нас в вере о необходимости борьбы за свою независимость и в конце концов привели к построению нового Азербайджана.

Раздавленные советскими танками в ту трагическую ночь жители Азербайджана положили головы на алтарь Свободы своего народа и суверенитета страны. Карательная операция советской армии, учиненная по приказу Михаила Горбачева, обернулась впоследствии бумерангом – под развалинами рухнувшего СССР остались многие из непосредственных участников тех кровавых событий.

Карательная операция крупных контингентов Вооруженных сил, КГБ и МВД СССР под кодовым названием «Удар», направленная на подавление национально-освободительного движения, устрашение народа и спасение коммунистической власти в Азербайджане, возымела обратный эффект — окровавленные и раздавленные тела, покореженные машины, пулевые отверстия в стенах домов, танки и пулеметы на улицах Баку окончательно похоронили веру азербайджанцев в «старшего брата» и мнимые «идеалы коммунизма». В эту ночь Азербайджан, после кровавого подавления большевистско-дашнакскими силами национального движения в начале прошлого века, ввода XI Красной Армии, силового свержения Первой Республики, репрессий 30-х годов против цвета нации, вновь столкнулся с кровавой сущностью тоталитарного режима.

Кровавая расправа 20 января над мирными жителями расценивается как преступление против человечности, не имеющее срока давности. Не получившая до сих пор международной правовой оценки кровавая акция по подавлению «инакомыслия» в понимании советской власти, заказчики и исполнители которой все еще не наказаны, ждет справедливого расследования. Наказание за это преступление неминуемо!