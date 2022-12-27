Агент Карим Джазири, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, заявил, что его клиент мог восстановиться от травмы к 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

«Я взял снимки Карима и проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили мне диагноз, согласно которому Бензема мог быть в хорошей форме уже к стадии 1/8 финала турнира или, по крайней мере, оказаться на скамейке запасных. Почему ты попросил его покинуть команду так скоро, Дешам?» — сказал Джазири.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста.

Французы добрались второй раз подряд до финала ЧМ, но там уступили Аргентине по пенальти.

После завершения чемпионата мира в Катаре Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. После этого он отписался в соцсетях почти от всех игроков национальной команды, кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.