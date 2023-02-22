Министр обороны Великобритании Бен Уоллес навестил украинских военных, проходящих обучение в Великобритании по управлению танками «Челленджер 2».

Бен Уоллес посетил лагерь Бовингтон в Дорсете и поинтересовался как управляют техникой обученные военные.

Отметим, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком посетил военную базу Бовингтон, где проходят подготовку украинские военные.

Британская армия обучает в общей сложности 56 украинцев управлению 14 танками «Челленджер 2», предоставленными Украине.