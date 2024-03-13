В американской армии с осени 2023 года активизировали обучение солдат навыками борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает издание The Business Insider.

Для военнослужащих организовали двухнедельные курсы в штате Оклахома, где обучали идентифицировать и уничтожать вражеские дроны. На этом направлении командиры решили сделать акцент из-за «растущей угрозы беспилотников» в зоне конфликта в Украине и на Ближнем Востоке.

Американские солдаты осваивают оборудование для борьбы с беспилотниками Drone Buster и Smart Shooter. Первая система — это элемент радиоэлектронной борьбы. Smart Shooter — винтовка со специальной оптикой.