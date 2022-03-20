Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 18 марта прокомментировала угрозы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу поставок другими государствами оружия Украине. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте администрации президента США.

«Я хотела бы отметить, что – просто с точки зрения того, как это работает, не слишком углубляясь в логистику, – конечно, никаких американских войск на территории Украины нет. Наши силы находятся на территории НАТО, как и силы НАТО находятся на территории НАТО. Так что, поскольку мы говорим об операциях по передвижению конвоев и перемещению помощи, это не те органы, которые будут перемещать эту помощь в пределах Украины», – заявила она.

По словам Псаки, США внимательно следят за действиями РФ и продолжат это делать.

«Я хотела бы напомнить вам всем, что все конвои перевозят не только военную помощь; многие из них также перевозят гуманитарную помощь – продовольствие и другую помощь, которая доставляется людям, пострадавшим в результате этого жестокого вторжения», – добавила спикер.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 марта заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300. Также он добавил, что «Россия очень четко дала понять, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России». (gordonua.com)