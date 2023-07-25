Белый дом в понедельник назвал «прискорбным» тот факт, что израильский парламент ратифицировал часть спорного плана премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по реформированию судебной системы, и призвал руководство Израиля работать над достижением широкого консенсуса с оппозицией.

Администрация президента Джо Байдена вновь заявила о своей давней обеспокоенности после того, как парламент Израиля (Кнессет) одобрил первый законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда, несмотря на многомесячные протесты на улицах, а также обращенные к Израилю призывы США и других стран воздержаться от подобного шага.

«Будучи давним другом Израиля, президент Байден публично и в частном порядке выражал свое мнение о том, что серьезные изменения в демократическом государстве, чтобы быть долговечными, должны осуществляться на основе как можно более широкого консенсуса, – отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. – К сожалению, сегодняшнее голосование прошло с минимально возможным большинством голосов».

Поправка была принята 64 голосами при поддержке законодателей из коалиции правых, религиозных и националистических сил, которую возглавляет Нетаньяху. Голосование прошло после того, как оппозиция покинула заседание в знак протеста.

Президент заявил, что Нетаньяху должен сохранить независимую судебную систему Израиля как важнейшее условие демократии.

«Мы понимаем, что переговоры продолжаются и, вероятно, будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы с целью выработки более широкого компромисса даже в условиях перерыва в работе Кнессета, – сказала Жан-Пьер. – Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия президента (Израиля Ицхака) Герцога и других израильских лидеров, стремящихся к достижению более широкого консенсуса путем политического диалога».

Демонстрации против поправок возобновились в начале дня, и к вечеру демонстранты вышли на улицы по всей стране. (Голос Америки)