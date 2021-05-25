Белый дом ожидает, что разговор президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена будет сложным. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы не ожидаем, что по окончании [встречи] дела пойдут проще простого. В действительности мы продолжаем ожидать сложного разговора, что у нас будет конфронтация в тех сферах, где у нас присутствуют разногласия», — рассказала представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что саммит глав государств соответствует интересам Соединенных Штатов. По ее словам, дипломатия предусматривает встречи и обсуждения именно с теми партнерами, с которыми есть разногласия.

«Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду, мы рассматриваем ее как жизненно важную часть защиты американских интересов», — добавила Псаки.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Псаки назвала возможные темы переговоров.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения. (РИА Новости)