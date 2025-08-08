Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении.

У дверей Белого дома развеваются флаги двух стран.

Меры безопасности усилены, выставлен караул в состоянии полной готовности.

На встрече президент США Дональд Трамп сначала поприветствует премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а затем встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Это встреча между лидерами двух стран оценивается как важный шаг к установлению мира в регионе.

Мероприятие в Белом доме будет сопровождаться высоким уровнем безопасности и официальными церемониями. Ожидается, что после встречи лидеров будут сделаны более подробные заявления.