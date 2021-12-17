Возвращение Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) является единственным способом снять санкции США с этой страны.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу в ходе телефонного брифинга сообщил представитель высокого ранга Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Возвращение Ирана к ядерной сделке — это единственный способ снять санкции США», — сказал он. По его словам, за желанием Тегерана вернуться к СВПД последует желание Вашингтона обсудить отмену санкций.

Напомним, что седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.