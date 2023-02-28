Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что американская администрация считает «шагом в правильном направлении» решение Саудовской Аравии выделить Украине гуманитарную помощь на сумму $410 млн. Об этом сообщает ТАСС.

«Сделанное на выходных заявление Саудовской Аравии мы рассматриваем как шаг в правильном направлении. Весьма важно, что они действительно отправились в Киев и через свое министерство иностранных дел напрямую пообещали 400 млн долларов в виде энергетической, инфраструктурной и финансовой помощи», — сказал он.

По словам Кирби, США надеются в ближайшие месяцы «увидеть больше» в плане поддержки Украины со стороны стран-партнеров Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, его визит стал первым с момента установления дипломатических отношений между странами.