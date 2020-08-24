Белорусское зеркало России и Молдовы

События в Беларуси, а до этого революция в Грузии, два Майдана в Украине, имеют огромное историческое значение для всего постсоветского пространства. В том числе и для стран Балтии, если шире, то для Восточной Европы.

Происходит окончательный распад того, что было царской Россией, потом СССР. Процесс затянулся и происходит волнообразно с конфликтами и войнами. Имперская политика Москвы направлена не просто на затягивание исторически неизбежного, но на собирание вроде бы русских земель, подаренных соседям.

Отметим общие черты революций в Грузии и Украине, переворотов в Армении и Кыргызстане. Каждый раз это были выступления против авторитарных и даже персоналистских диктаторских режимов. И такой же характерной чертой является то, что режимы всегда поддерживались Россией. Она выступала в их поддержку, не останавливаясь перед вооруженным вторжением

И вот теперь Москва столкнулась с новым для себя явлением в Беларуси. Настолько необычным, что в Кремле не могут выработать окончательную линию поведения относительно происходящего.

Во-первых, Лукашенко по большому счету не нужен. Он полностью исчерпал себя, и Кремль с большим удовольствием от него бы отказался. Очевидно, что диктатор не пользуется поддержкой большей части общества, а Россия всегда старается иметь дело с победителем.

Во-вторых, причиной нервного и даже панического реагирования на революционные изменения в Тбилиси и Киеве явился страх геополитического поворота их на Запад.

В-третьих, на наш взгляд самое главное, пример революционных изменений и построение в Грузии и Украине более демократического устройства по сравнению с Россией. В Кремле совершенно справедливо опасались наглядного примера того, что можно сделать и в России. Дополнительным фактором перманентного неприятия украинских Майданов является удар по имперской идеологии трех ветвей русского народа — великорусского, украинского и белорусского разделенных из-за неблагоприятных исторических условий.

Отсюда вздорное приравнивание украинского национализма к нацизму. Интересно, что нечто подобное на федеральных каналах начинают говорить в отношении бело-красно-белого белорусского флага и защитников белорусского языка. Уже и в Беларуси находят последователей нацизма.

Надо прямо сказать, что возможное и весьма вероятное успешное принуждение к уходу из власти Александра Лукашенко крайне опасное для Кремля событие. В гораздо большей степени, чем свержение Януковича в Украине в 2014 году. По целому ряду причин.

Первое. Независимая Украина никогда не была в полном смысле авторитарным государством. Были элементы авторитаризма, но не более.

Всегда была открытая и структурированная оппозиция с представительством в органах власти от поселковых и городских до областных и республиканских. Она всегда присутствовала в парламенте и никогда не была подобной системной в российской Государственной думе. Последнюю по большому счету и оппозицией назвать нельзя.

В Украине всегда были оппозиционные средства массовой информации от газет до телеканалов. Попытки ограничения свободы слова наталкивались на такой отпор, что власть давно прекратила подобные попытки. Были вывихи в виде убийств неугодных журналистов, закрытия СМИ, но они не носили массовый и всеобъемлющий характер. В этом смысле картина сильно отличалась от того, что происходило и происходит в России и Беларуси. В последней особенно.

Вот почему российская власть свою агрессивность в отношении Украины проявляла не столько из-за неприятия ее внутреннего переустройства, хотя ему не радовалась, но в свете геополитического и территориального подхода. Отсюда захват Крыма и агрессия на Донбассе. Попытка хотя бы затормозить движение Украины на Запад из геополитических и идеологических соображений.

Второе. С Беларусью ситуация кардинально другая. Режим Лукашенко является усиленной копией российского. Сходства настолько сильные, что можно говорить о братьях-близнецах. Свержение или отстранение Лукашенко прямо проецируется на российскую действительность. С мельчайшими подробностями.

Еще вчера внешне очень устойчивый режим оказался полностью гнилым и плохо функционирующим. Причем главной причиной недовольства стали не экономические и финансовые неустройства, с ними до недавнего времени все было относительно неплохо, а именно недовольство сложившимися политическими порядками и структурой государственного управления.

Третье. В Москве и Минске столкнулись с принципиально другой системой протестов — горизонтально распределенными, без видимой структуры и отсутствием лидеров. Это характерно для выступлений в Хабаровске и тем более для Беларуси.

Конечно, организация есть в виде telegram-каналов. Особенно досадно для белорусской власти, а в будущем и для российской, что наиболее авторитетные и читаемые действуют из-за рубежа и достать их и запретить нет никакой возможности. Технический и технологический фактор превращается в политический и власть в Москве и Минске просто не знает, что с этим делать. Попытки закрытия и блокирования традиционных сайтов ничего не дает. Блокировки обходятся, с telegram-каналами бороться невозможно.

Четвертое. Мирный характер протестов не дает властям оснований для репрессий. Применение силы, по Украине и Беларуси это видно очень наглядно, не только не ослабляет протесты, но служит фактором их усиления, вовлечение в них большего числа людей и, самое главное, радикализации требований и отношения к власти.

Пятое. Протесты в Беларуси отражаются потенциально на России и прямо сейчас на Молдове. В последней началась президентская кампания, выборы должны пройти 1 ноября. Пока нынешний президент, придерживающийся пророссийского направления внешней политики Игорь Додон, имеет довольно высокий рейтинг.

Однако, что отмечается экспертами, белорусские события подкрепляют его прозападных оппонентов. Этому способствуют экономические проблемы. Страна переживает небывалую засуху, фермеры на грани разорения, а у властей нет средств им помочь. Додон надеется на российский кредит, но тут есть проблемы.

Ослабление позиций Лукашенко служит дополнительным плюсом для лидера проевропейских сил Майи Санду — главного соперника на предстоящих президентских выборах Додона.

Маневры Москвы относительно угрозы военного вторжения в Беларусь сказались на позиции тех граждан Молдовы, которые сегодня считаются пророссийскими. Российская армия рядом на левом берегу Днестра в сепаратистском Приднестровье и даже голосующие за Додона негативно относятся к агрессивным поползновениям России относительно ее соседей.

События в Беларуси сказываются на всем постсоветском пространстве. Где больше, где меньше. Однако белорусское зеркало очень хорошо отражает нынешнее состояние в первую очередь России. Вопрос в том, как в Кремле отреагируют на происходящее.

Интересно, что с каждым днем Путин и Ко все больше втягиваются в цугцванг.

Поддержать Лукашенко даже из соображений солидарности, значит получить взрывной рост антироссийских настроений в Беларуси, где их вообще говоря нет. Фактически это превратит относительно лояльную страну в некоторое подобие Украины. В последней количество симпатиков России значительно уменьшилось после агрессии на Донбассе и в Крыму. Зато в геометрической прогрессии увеличилось число противников России.

Пойти навстречу протестующим и сдать Лукашенко — показать с точки зрения Кремля плохой пример своим противникам Путина. Как в Москве, так и в провинции. Вот и получается, что куда не кинь — всюду клин.

Сколько не гляди в белорусское зеркало, но решение принимать надо. Главное не опоздать.