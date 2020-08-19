Белорусское двоевластие

События в Беларуси развиваются волнообразно. Еще несколько дней назад на улицы городов вышло более 500 тыс. человек, бастовали крупнейшие предприятия, а сегодня наступило какое-то затишье. Может перед бурей, а может, и нет.

Сложилось своего рода двоевластие. С одной стороны, Лукашенко потерял доверие большинства народа и опирается только на силовиков и высшие сферы бюрократического аппарата. С другой стороны, оппозиция действует как-то нерешительно, ее цели и действия непонятны, отсутствует координация разных групп в протестах.

Например, забастовки. Один день они держатся на эмоциях и энтузиазме. Однако, этого недостаточно, чтобы поддерживать и полностью использовать этот потенциал для борьбы с властью. Стачкомы только начинают образовываться, между ними на разных предприятиях нет связи, их действия разрознены и неопределенны.

Простой пример. Администрация угрожает, а кое-где и осуществляет увольнение бастующих. Эти люди нуждаются в поддержке, в первую очередь материальной. Ведь им нужно кормить семьи. В целом это относится ко всем бастующим. Это важнейшая задача стачкомов. Организовать такую поддержку, а руководителям оппозиции обеспечить такую помощь. В том числе из-за рубежа, договариваться с белорусским бизнесом, убедить его в том, что после победы над режимом их потери так или иначе будут компенсированы. Белорусы за рубежом уже собрали более $1 млн. для помощи бастующим. Это важно, но недостаточно.

Вторая задача бастующих — предъявление политических требований. И крайне важно единство действий, а для этого необходима координация между единым органом всех стачкомов и политиков. В Координационный совет по трансферу власти вошел только один представитель стачкомов. Этого совершенно недостаточно.

В Координационный совет вошли уважаемые люди, но среди них практически нет тех, кто может на равных вести переговоры, а они рано или поздно начнутся, с властью. Лукашенко изощренный и очень опытный политик и переговорщик. Он на равных вел дискуссии с Путиным и часто добивался своего. Будущие переговоры будут очень тяжелыми и изматывающими и к ним нужно готовиться очень серьезно и тщательно.

Можно предположить, что призывы к мирным действиям связаны с опасностью интервенции России. Лукашенко ясно дал понять, что в случае незаконных мер со стороны протестующих он обратится, в том числе и за военной помощью. Другой вопрос — будет ли она оказана, что не снимает, во всяком случае, пока, опасности интервенции.

Можно предположить, что развиваются два параллельных процесса. Хоть и медленно, но происходит консолидация оппозиционных сил. Второй — постепенная деградация государственного аппарата, выход из подчинения Лукашенко. Часто негромкий и не всегда видимый.

В Гродно от городских властей удалось добиться создания Совета общественного согласия с участием представителей штаба Светланы Тихановской. Это фактически параллельная структура городской власти.

На двух площадях города разрешено проведение массовых мероприятий. Им обеспечивается медицинское, техническое и информационное сопровождение. Отменены все административные дела в отношении участников протестов, все 777 задержанных на протестах отпущены, местные власти обещали не оказывать давление на бастующих, что доведено до сведения руководителей предприятий. И, наконец, общественности дали возможность свободно выступать в эфире городского телеканала «Гродно Плюс», который ведет прямую трансляцию с митингов.

Пример Гродно другим наука. Подобный процесс начнется и в других городах. Причем чем они меньше, тем легче добиться от местной власти уступок общественности.

Именно это создает обстановку, которая характеризуется двоевластием. Формальная власть в городах и поселках есть, но она под давлением протестующих вынуждена создавать структуры, которые в какой-то мере ее контролируют и могут эту власть перехватить. Идти с ними на конфликт местная власть не может, а часто и не хочет. В конце концов, Минск где-то, а народ здесь под окнами горсовета.

Можно предположить, что процесс деградации выливается в нежелание или неполное выполнение указаний сверху. Как пишет Telegram-канал «Рефлексия и реакция», «Системно замечаются следы саботажа со стороны самых элитных силовых структур». В частности, со стороны Службы безопасности президента (СБП) и Оперативно-аналитического центра (ОАЦ). Приводятся такие данные.

Во-первых, отключение интернета было неполным. Налицо аккуратная имитация «мы делаем что можем», а начальники в технике разбираются слабо либо вообще ничего не понимают.

Во-вторых, о визите Лукашенко на Минский завод колесных тягачей стало известно заранее и связь не заглушили. Ролики с тем как принимали его на заводе появились буквально on-line. Выглядел он очень плохо и фактически улетел на вертолете с позором. Потом связь выключали и снова включали. Похоже на имитацию активной деятельности.

В-третьих, в сеть выдали списки омоновцев, награжденных за службу. Это передача активистам данных на всех подозреваемых в избиениях и пытках.

ОАЦ и СБП — это элита спецслужб. Там работают образованные люди, которые не могут не понимать, что происходит. Возможно, среди них зреет скрытое недовольство происходящим, и они либо не до конца выполняют поручения, либо откровенно саботируют. Для власти это очень тревожный сигнал.

В то же время, Лукашенко пытается перейти в контрнаступление. Он угрожает членам Координационного совета, происходят одиночные задержания. Забастовавших работников государственного телевидения заменили прибывшие из России журналисты, режиссеры и техники.

В то же время после отстранения главного редактора официальной газеты «Звязда» (Звезда) Павла Сухорукова весь коллектив подал заявления на увольнение. К ним приехал разбираться министр информации Игорь Луцкий, потом идеологиня из Администрации президента. Главного редактора пришлось оставить на должности. Причем коллектив добился возможности работать без цензуры.

Вторая плоскость двоевластия — воздействие Москвы. Причем двоякое. Кремль не очень хочет спасать Лукашенко, но не до конца понимает, что можно ожидать от новых людей, которые войдут в белорусскую власть в результате образовавшегося вакуума. С ними налаживаются контакты.

Понятно, что Тихановская вроде бы проходная фигура и она нужна только для организации новых выборов. Однако не очень понятно, кто на них победит. Насколько пророссийским будет другой президент, и какой внутриполитический и, самое главное, внешнеполитический курс он будет проводить.

Беларусь, в отличие от Украины, сильно завязана на Россию экономически и финансово. Мгновенного отхода не будет, но и Запад не сложит руки, а будет добиваться своих целей. Да еще Китай, который в значительной мере может уравновесить московское влияние. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег от того, чтобы внешние силы вмешивались во внутриполитические процессы в республике Беларусь. Это касается не только и не столько Запада, сколько России. И в Кремле вынуждены с этим считаться.

Из-за этих колебаний Москва до сих пор не заняла окончательной позиции в белорусском вопросе, что еще больше увеличивает неопределенность в возникшем неустойчивом положении.

Так или иначе, но двоевластие долго продолжаться не может. Счет уже пошел на дни. Либо протестующие и их руководители додавят Лукашенко, возможно, что и с внешней помощью, либо окно возможностей закроется на какой-то период. Очень бы этого не хотелось.