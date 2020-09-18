Белорусский оппозиционер Знак в СИЗО объявил голодовку

Член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак объявил голодовку в СИЗО, передает TUT.BY со ссылкой на адвоката оппозиционера Дмитрия Лаевского.

Обвинение все так же, как и подозрения, не конкретизировано, из него неясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все так же состоит в преследовании за выражение мнения. В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО, — рассказал Лаевский.

По словам защитника, Максим Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».