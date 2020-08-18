Белорусские силовики отказались присоединиться к протестующим

Сотрудники МВД Беларуси отказались присоединяться к участникам акций протеста и покидать свои должности. Заявление ведомства было опубликовано на его официальном Telegram-канале.

В тесте обращения к белорусским гражданам добавляется, что сотрудники МВД не намерены судить «малую часть милиционеров», которые оставили служебные обязанности «по внутренним убеждениям».

В публикации силовики отметили, что протестующие от них «ожидают пафосного расставания с удостоверениями», а также участие в протестных шествиях и осуждающих высказываний в адрес власти и коллег.

«Этого не будет!» — подчеркивается в сообщении.