Белорусская оппозиция заявила о новых протестах 9 мая

«У нас и в России 9 мая официально отмечается День Победы над гитлеровским фашизмом в 1945 году. Через социальные сети я буду призывать, чтобы белорусы вышли на улицы», — заявил Латушко медиагруппе.

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко , набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В том числе Минск добивается выдачи выехавшего после выборов в Польшу оппозиционера Латушко, который был включен КГБ Беларуси в перечень лиц, причастных к терроризму. (РИА Новости)