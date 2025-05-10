Украина и «все союзники» готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает meduza.io.

Он рассказал, что Владимир Зеленский вместе с приехавшими 10 мая в Киев Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Дональдом Тусков и Фридрихом Мерцем провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Сибига назвал этот разговор «плодотворным».

«Если Россия согласится [на 30-дневное прекращение огня] и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам», — заявил Сибига.