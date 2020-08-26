Белорусская оппозиция считает статус правительства спорным

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала спорным статус действующего правительства республики, назначенного ее президентом Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

Как отметила политик, согласно законодательству Беларуси, новое правительство не может быть сформировано до официальной инаугурации президента, а премьер-министр утверждается только с согласия Палаты представителей.

«На текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства — спорный», — заявила Колесникова.

19 августа Лукашенко вновь назначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии, все члены прежнего кабинета министров так же сохранили свои посты.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.