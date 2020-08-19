Белорусская оппозиция огласила требования

Координационный совет по трансферу власти, созданный белорусской оппозицией, огласил требования по итогам первого заседания.

Оппозиция призывает власти страны к немедленному началу диалога, признанию прошедших в стране президентских выборов недействительными и проведению новых выборов с новым составом всех комиссий, включая Центральную избирательную комиссию Беларуси.

Координационный совет требует прекращения насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведения расследования произошедшего. Кроме того, в число требований входит освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим.