Правительство Бельгии приняло решение о выделении дополнительных €8 млн для закупки помощи Вооруженным силам (ВС) Украины. Об этом говорится в заявлении кабмина страны, на которое ссылается РИА «Новости».

«Бельгия предоставит помощь вооруженным силам Украины в размере восьми миллионов евро по каналам НАТО», — сказано в документе

Отмечается, что Бельгия планирует предоставить украинским силовикам средства оказания первой помощи и зимнюю одежду. Кроме того, в случае необходимости страна предоставит им приборы ночного видения и медикаменты.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб также подчеркнула важность наличия у украинских военных необходимого оборудования перед предстоящей зимой, которая может решить исход конфликта.