Правительство Беларуси продлило на три месяца запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты. Это предусмотрено постановлением Совета министров, опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, временный запрет также установлен на вывоз из страны крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна и готовых пищевых продуктов из гречихи.

Установлено, что эти виды продукции временно запрещены к вывозу вне зависимости от страны происхождения как в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за пределы таможенной территории ЕАЭС.