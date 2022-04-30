В Минске утверждают – Литва будто бы тайно строит «ядерные» могильники на короне с Беларусью.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление, сделал пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз.

«В последнее время на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новых установки — промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы производятся тайно, с игнорированием требований основных документов в этой сфере.

Это не шутка. К примеру, литовская сторона, вопреки базовым нормам такой авторитетной международной организации как МАГАТЭ, уже более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии Агентства», — заявил Глаз.

«Строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, длительное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента не могут не вызвать у нас закономерных опасений», — добавил он.

Напомним, построенная во времена СССР Игналинская АЭС была остановлена ​​в конце 2009 года. Полный демонтаж станции должен быть завершен в 2038 году.

Напомним, накануне Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович пригрозил Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за подготовки ими агрессии против Беларуси.