Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Игорь Голуб заявил, что белорусские военные нарастили группировку противовоздушной обороны на границе с ЕС в ответ на активизацию действий западной авиации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вдоль государственной границы Республики Беларусь как на западном направлении, так и на северо-западном, мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на обстановку, которая складывается вдоль государственной границы в воздушном пространстве», — рассказал Голуб.

Он подчеркнул, что белорусские военные отработали практическое взаимодействие в воздухе сил, входящих в единую региональную систему противовоздушной обороны Беларуси и России. В частности, отрабатывается практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации, отметил он.

Голуб отметил, что на сопредельной территории было замечено 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения, 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой приграничной зоне.