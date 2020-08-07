Беларусь – «крепкий орешек», цветная революция не пройдет – эксперт

О том, что происходит в белорусско-российских отношениях, о президентской гонке, о том, будет ли Беларусь разворачиваться в сторону Запада, рассказал в интервью «Зеркало» # белорусский эксперт Петр Петровский.

— Как вы оцениваете президентскую гонку в Беларуси? Чем она отличается от всех предыдущих?

— Эта президентская гонка беспрецедентна. Она проходит во время мирового коронакризиса, когда страны закрыты, когда имеется большая социальная депрессия и неопределенность, когда наблюдается спад экономики. До этого, я хочу напомнить, Беларусь находилась в нефте-газовом конфликте с Россией. Россия требовала с тонны нефти по 5 долларов премии. Из-за этого в марте месяце в Беларуси произошла девальвация национальной валюты. На этом фоне в Беларуси имеется кандидат, которые получает большую финансовую помощь, использует грязные политтехнологии, поэтому эта кампания беспрецедентна.

Причем нужно заметить, что идет вмешательство в избирательную гонку, и мы видим эти «уши». Например, один из экс-кандидатов Виктор Бабарико, чей штаб присоединился к Светлане Тихановской, с 1994 года работал менеджером «Белгазпромбанка». Понятно, что без согласования с руководством «Газпрома» этот менеджер не выдвигался бы в кандидаты. Второй несостоявшийся кандидат, чья жена сейчас баллотируется, Сергей Тихановский с 2005 по 2018 год вообще жил в России и имеет близкое знакомство с Ксенией Собчак, с бывшим заместителем экономического развития Дмитрием Белюковым, который является членом команды олигарха Олега Дерипаски.

Сам Олег Дерипаска в мае месяце публично поддержал в своем телеграмм канале Сергея Тихановского и его жену. Ну и Валерий Ципкало тоже интересный персонаж, бывший руководитель парка высоких технологий, он не смог собрать достаточно подписей, но странным образом при закрытых границах смог пробраться в Россию и дал любопытное интервью, в котором сказал, что какие-то депутаты британского парламента его попросили стать президентом Беларуси для улучшения британско-российских отношений. Потом он каким-то образом оказался в Киеве в условиях закрытых границ, что говорит о том, что у данного человека имеется дипломатический паспорт.

Мы видим большие вливания денег. У самого Сергея Тихановского было изъято около миллиона долларов, было выявлено , что господин Бабарико присвоил около полмиллиарда долларов. Вы, наверное, понимаете, что «Белгазпромбанк» был использован как «прокладка» для вывоза из России денег в оффшорные зоны. Вся эта избирательная кампания варится в этом клубке противоречий.

Я хочу напомнить, что в «Белгразпромбанке» были арестованы счета заместителя министра финансов России на сумму четыре миллиона долларов. Здесь, как мы видим, очень много разных факторов, и «уши растут из России». Здесь может быть разное. Возможно, что российское руководство намерено ослабить руководство Беларуси на переговорах. Им выгодно, чтобы против Беларуси ввели санкции, и тогда она будет более сговорчивой. Причем Беларусь сейчас является председателем в ЕАЭС и выступает за ускорение введения единых тарифов на цены нефти и газа, это не устраивает нефтяное и газовое лобби в России, которые хотят сохранить свою монополию. Мы видим всю социально-экономическую подоплеку всех этих действий.

Другой вариант – была попытка создать гражданский конфликт и под этот гражданский конфликт ввести войска или миротворческий контингент России и установить внешний контроль над Беларусью из-за несговорчивости Лукашенко.

Имеется третий взгляд. Из-за всей этой ситуации с российской нефтью, Беларусь начала диверсифицировать свои покупки нефти, в том числе и из Азербайджана. В переговорах же с Майком Помпео были достигнуты соглашения, по которым Беларусь закупала бы американскую нефть через польский порт в Гданьске и реверсом она направлялась бы в белорусские НПЗ. Все понимают, что сейчас США намерены вытеснить российскую нефть из Восточной Европы, реверсное использование нефтепровода «Дружба» ограничит возможность России доставлять свою нефть дешевым путем в Германию. Таким образом, Россия потеряет значительную часть доли своего рынка в Польше, Литве, Беларуси и Германии, что тоже бьет по интересам российских нефтяников. При этом через трубопровод «Дружба» проходит 25% экспорта российской нефти. Это большой удар по России.

В этой связи будет усиливаться республиканское лобби в Восточной Европе, в Польше, Литве, Украине, Беларуси. Этим недовольна демократическая партия в США, которая не желает усиления Трампа и ориентированных на него энергетических компаний США. Здесь интересы демпартии США и нефтяного лобби России полностью совпадают. Тот же самый Дерипаска ориентирован на демпартию, сам Трамп ввел санкции против его компании «Русал» и вынудил его продать контрольный пакет акций. На эту версию указывает наличие политтехнолога демпартии США Виталия Шклярова как главного политтехнолога Тихановской. Сам Виталий Шкляров, несмотря на то, что имеет белорусское гражданство, имеет дипломатический паспорт США. Он был политтехнологом Обамы и Сандерса, его жена работает в посольстве США в Киеве и она тоже является членом демпартии.

Мы видим во всей этой истории клубок различных версий, которые высказываются, но все эти версии говорят о том, что источником всех этих процессов является не белорусское общество и противоречия в нем, а политтехнология, которая создает искусственное противоречие, и оно идет извне.

— Мы из Азербайджана наблюдаем за предвыборной ситуацией в Беларуси. И тут у большинства из нас такое ощущение, что Россия и ее руководство «сливают» Лукашенко. Насколько это на самом деле так? Насколько белорусское руководство сможет выстоять этот натиск?

— В истории уже были случая, когда Россия участвовала в организации «цветной революции». Это «дымная революция» в Кыргызстане в 2010 году, когда был свержен Бакиев, и он нашел политическое убежище в Беларуси. И вторая неудачная попытка — в 2016 году в Черногории. Я могу сказать следующее: если Россия пытается или пыталась провести какие-то операции в Беларуси, то они на сегодня разбиваются о белорусскую систему управления, о политическую волю Беларуси. Задержание 33 членов организации ЧВК «Вагнер» было неожиданно для российского руководства. Кремль так и не смог выработать конструктивную позицию в отношении этого инцидента.

Реакции не было более суток, далее они не начали совместное разбирательство ситуации и потребовали выдачи своих граждан. Причем ЧВК – это не юрлицо, а наемники, а наемничество запрещено как в Беларуси, так и в России, и очень странно, что по данномо вопросу заседал Совет безопасности России, что наводит на сомнения относительно самостоятельности этого ЧВК. С другой стороны, российская дипломатия не требует разбирательств, а заявляет об их невиновности и требует их обратно.

Беларусь – «крепкий орешек». У нас пытались провести более шести попыток «цветных революций» различными сценариями, и этот не получится.

— Можно ли ожидать, что после переизбрания президентом Александр Лукашенко развернет страну в сторону Запада и дистанцируется от России?

— Нет. Я так не думаю. В России имеется мнение, что Лукашенко заигрывает с Западом, но это мнение глубоко ошибочное. Сегодня в Беларуси рассматривается два плана развития ситуации, о которых сам президент не раз говорил. Первое – если Россия соглашается создать единый рынок нефти и газа, то мы сохраняем приоритет интеграции в рамках ЕАЭС.

Второе – если этого не происходит, Беларусь делает ставку на собственные силы и работает с третьими странами, такими как Турция, Азербайджан, Пакистан, Китай, Египет. У нас никто не говорит о Западе, президент тоже понимает, что наша политико-экономическая модель никоим образом не соответствует западным принципам.