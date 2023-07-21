Совладелец «Интер Майами», известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что момент объявления о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси был очень эмоциональным. Слова Бекхэма приводит CNN.

«Мы всегда знали, что это возможно, но когда мы начали переговоры, очевидно, у Лео был контракт, и он играл за другую команду, так что нам пришлось запастись терпением. Но, в конце концов, терпение было важно на протяжении всего процесса», — рассказал Бекхэм.

В июле «Интер Майами» из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.