Беспилотный самолет Bayraktar Kızılelma разработки турецкой компании Baykar Teknoloji будет впервые представлен на суд общественности 30 августа в городе Самсун на севере Турции.

Как сообщает «Анадолу», презентация состоится в рамках Фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENİZ, где на вторник запланировано начало финальных соревнований команд.

Генсек оргкомитета TEKNOFEST Омер Кёкчам сообщил, что беспилотный самолет уже доставлен на площадку фестиваля в Самсуне.

«Уверен, что отечественный беспилотный самолет, чьи испытательные полеты намечены на 2023-й год, станет еще одним объектом гордости нашего народа», — сказал Кёкчам.

По его словам, наряду с Bayraktar Kızılelma участники и гости фестиваля смогут увидеть целый ряд разработок турецких технологических компаний, в том числе: вертолет Gökbey, самолет Hürkuş, ударные БПЛА Akıncı и Bayraktar TB2.

Также запланированы полеты пилотажных групп «Турецкие звезды» и Solo Türk.

«Мы рады тому, что TEKNOFEST KARADENİZ проводится в городе, откуда более века назад началась национально-освободительная борьба турецкого народа», — добавил генсек оргкомитета фестиваля.