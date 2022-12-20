Разведывательный батальон из Крыма отказался воевать в Украине из-за больших потерь и нежелания «напрасно умирать». Телеграм-канал ASTRA пишет, что это следует из приказа командира части о строгом выговоре командиру батальона.

«Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать», – объяснил родственник одного из военных, который написал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях.

Речь идет о разведбатальоне 127-й разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым), уточнили родственники военнослужащих.