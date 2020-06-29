Бары Калифорнии закроют из-за ситуации с COVID-19

Власти штата Калифорния приняли решение о закрытии баров из-за ситуации с новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Twitter написал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Соответствующее решение было принято следом за Техасом и Флоридой, где также наблюдается рост числа COVID-положительных анализов.

Ньюсом уточнил, что питейные заведения будут закрыты в ряде округов, среди которых Лос-Анджелес. Ряд округов также получил рекомендации к закрытию баров среди которых Санта-Барбара и Сакраменто.(Газета.Ru)